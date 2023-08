Angela Finocchiaro e il cancro | “Ti resta nella mente e nel cuore”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 24 agosto 2023)ha affrontato il calvario delalcuni anni fa, quando aveva 55 anni. Lo ha scoperto per caso, dopo un’ecografia di controllo. L’attrice ha voluto condividere con tutti la sua esperienza per spiegare come uscire non solo dalla malattia ma da quello chedentro dopo quest’esperienza. “Nel 2010 mi sono operata di tumore al seno – svela in un’intervista ad Adnkronos Salute – Ero particolarattenta alla prevenzione, ogni anno facevo dei controlli. Per me è stato meglio aver avuto la possibilità di operarmi subito, perché non ce la faccio a far ribollire un’ansia. Era proprio prima di Natale, nel giro di qualche giorno sono entrata in sala operatoria. Nel momento in cui si interviene, si fanno delle cose, si agisce, io vado come un trattore, devo ...