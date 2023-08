Andrea Rinaldo | ingegnere ed ex campione di rugby | riceverà il Nobel dell' Acqua | «Fare lo scienziato era il mio piano B»

"Far restare viva e vitale Venezia non sarà facile". A dirlo è, idrologo che domani riceverà il 'Nobel per l'acqua'. Vive a Stoccolma, ma è nato nel capoluogo veneto nel '54. A soli 12 anni ha vissuto in prima persona l'Acqua Granda, un'inondazione ...Insieme al Professor, già premiato con lo Stockholm Water Prize, e al fondatore di Goodnet " Territori in Rete, Antonio Maconi, Bratti interverrà per analizzare la gravissima crisi ...è a Stoccolma, dove domani riceverà il Nobel dell'acqua. "Mi stanno dando le istruzioni da seguire in presenza del re. Metà le ho già dimenticate", si preoccupa il professore dell'...

Aggiunge il Governatore del Veneto: «Questo premio internazionale al professor Andrea Rinaldo ci rende tutti orgogliosi e conferma, nuovamente, come il capitale umano sia parte integrante della ricche ...Dal 1991 lo Stockholm Water Prize viene assegnato a persone e organizzazioni per straordinari risultati legati all'acqua. Il Premio è assegnato dallo Stockholm International Water Institute (SIWI) in ...