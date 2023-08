Anche l’India sbarca sulla luna | cercherà l’acqua Meloni al premier Modi | siamo pronti a collaborare

(Di giovedì 24 agosto 2023) «Mi congratulo con il Primo Ministroper un successo storico nell’esplorazione spaziale. Il riuscito alggio di Chandrayaan-3 al Polo Sud dellaè la realizzazione di un grande impegno scientifico, industriale ed organizzativo, madel sogno di una comunità nazionale e della volontà umana di andare sempre oltre. Sono certa che gli sforzi deldi avanzare verso nuove frontiere nella conoscenza umana favoriranno la collaborazione bilaterale con le istituzioni italiane che hanno straordinarie competenze scientifiche e sono lieta di poter incontrare nuovamente il Primo Ministroquando tornerò tra poche settimane a Nuova Delhi in occasione del Vertice del G20». Così una nota del presidente del Consiglio, Giorgia. India ...

La missione indiana prevede l'analisi dell'esosfera, ovvero di una sorta di atmosfera estremamente rada nella quale sono presenti particelle sciolte e molta polvere accumulata nel corso di