Ancelotti | 'Il mercato in entrata del Real Madrid è chiuso'

L'ex allenatore della SSC Napoli , Carlo, ha rilasciato alcune dichirazioni riguardo al trasferimento di Gabri Veiga in Arabia. ''...prendere le decisioni necessarie per bilanciare ilÈ chiaro che le organizzazioni internazionali devono valutare bene questo problema e prendere le decisioni necessarie per bilanciare il. "ha commentato il sopravvento del calcio ...Oltre a parlare, infatti, di campionato italiano,ha avuto modo di soffermarsi anche sul suo Real e anche sulle mosse dieffettuate. "Se il Real ha mai pensato a Osimhen No, perché ...

Ancelotti: "Mercato chiuso al 100%. Il calcio arabo fa quello che ... TUTTO mercato WEB

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha commentato la decisione presa da Gabri Veiga di approdare in Arabia Saudita.La Liga è cominciata. Già 2 giornate su 38 a referto. Il Barcellona ha frenato con un pari all'esordio e insegue già l'ultimo Real Madrid di Carlo Ancelotti, che proverà a strappargli dalle mani il ti ...