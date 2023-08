Analisi di Confai Bergamo sul comparto biologico

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 24 agosto 2023) Le vacanze estive hanno permesso, come sempre, di accendere i riflettori sulla tradizione gastronomica e agroalimentare del nostro paese, in relazione alla quale l’agricoltura biologica sta occupando da anni un posto rilevante. A questo proposito, nelle scorse settimaneha analizzato i dati riferiti alle tendenze in atto nelbio a livello locale e nazionale. “I dati recentemente diffusi mostrano una rassicurante continuità nel processo di crescita delle superfici coltivate con metodo, ma nel contempo i mercati stanno mostrando una certa frenata nel trend dei consumi. È peraltro ancora presto per stabilire se le misure previste nel Piano Strategico della Pac potranno portare nuovi stimoli al settore” con queste parole Leonardo Bolis, presidente die ...