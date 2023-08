Amici 23 | quando inizia la nuova edizione? Spunta la data | tra addii e conferme

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 agosto 2023) Stanno per accendersi i riflettori di23, ladel talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nuovi allievi, guidati dai professori di canto e ballo, si apprestano a varcare la soglia della scuola più famosa del piccolo schermo: ecco a partire da. Dopo un breve periodo di pausa, la macchina produttiva di23 hato a mettersi in funzione già nei mesi estivi. Nel corso di questo periodo, infatti, si sono tenuti i casting per lae attesissimadel talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Nuovi aspiranti allievi si sono presentati per provare ad entrare nel programma e, nei prossimi mesi, avremo modo di conoscerli.debutterà23? Fiocca ...