Amatrice | Accumoli e Arquata | a sette anni dal terremoto ferite ancora aperte

(Di giovedì 24 agosto 2023) Erano le 3:36 quando unfa provocò la morte di 299 persone, devastando in soli 15 secondi molti dei territori del Centro Italia situati in Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio. A stetteda quel disgraziato 24 agosto 2016lenon si sono rimarginate: per i parenti di chi sotto L'articolo proviene da Il Difforme.

Nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016, il terremoto devastò i Comuni die Arquata del Tronto, con la morte di 299 persone (237 ad, 51 ad Arquata - la maggior parte ...'Meravigliosi 'luoghi dell'anima' - daa Norcia , daad Arquata , da Visso a Castelsantangelo sul Nera , da Ussita a Pescara del Tronto , e tanti altri - che sono nel cuore di tutti ...Meravigliosi "luoghi dell'anima" - daa Norcia, daad Arquata, da Visso a Castelsantangelo sul Nera, da Ussita a Pescara del Tronto, e tanti altri - che sono nel cuore di tutti noi. ...

Sette anni fa il terremoto di Amatrice e Accumoli RaiNews

Nella prime ore del 24 agosto 2016, quando era ancora buio, un terremoto di magnitudo 6.0 colpì diversi paesini dell'Italia centrale, causando distruzione ...Per la Regione Lazio, ma più in generale per il Paese, i Comuni del cratere rappresentano luoghi del cuore che non possiamo dimenticare, al pari delle 299 persone che hanno perso la vita sotto le ...