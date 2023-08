Amanti a corte | da Lady Diana a Stephanie di Monaco | le reazioni dei royal ai tradimenti

Leggi su amica

(Di giovedì 24 agosto 2023)che vai, reazione che trovi. Anche in fatto di “corna”. Non sono pochi i casi in cui, nellefamily, si sono registratidi coppia. Tresche più o meno confermate, a volte palesi, altre ipotizzate. Liaison d’amore. In alcuni casi solo scappatelle. Ma se molte relazioni extraconiugali hanno tra loro parecchi elementi in comune, a differire sono state le. Dei diretti interessati ma anche dei traditi o delle tradite. Da Carlo ea Sofia di Spagna e Juan Carlos fino a Carlo Gustavo XVI di Svezia e alla regina Silvia, ecco come hanno reagito le coppie quando si sono trovate di fronte all’inganno, in bilico tra dignità personale e ragion di Stato. Andrea e Sarah Ferguson, una ...