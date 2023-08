Alto Impatto | arrestato straniero con 140 grammi di droga

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è anche l’arresto di un cittadino, un nigeriano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tra i risultati dell’operazione straordinaria di controllo del territorio “”, voluta dal ministro Matteo Piantedosi sul litorale domizio, in particolare nei comuni di Castel Volturno e Mondragone. Lo, da molti anni in Italia e con precedenti sempre per spaccio, è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre camminava, ha provato a fuggire ma è stato bloccato dai poliziotti e trovato in possesso di 100di eroina e 30 di cocaina. Il nigeriano è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.