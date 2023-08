Allerta meteo | fino a domani ondate di calore a Napoli

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Sala operativa regionale unificata della Regione Campania ha emanato unaperdi, venerdì 25 agosto 2023, salvo successive comunicazioni, sono previste sulla città ditemperature elevate al di sopra dei valori medi stagionali. Si raccomanda di usare opportune misure di autoprotezione, di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, di mettere in atto comportamenti utili per prevenire possibili danni e per tutelare in particolare bambini, anziani e soggetti a rischio e fragili. Si invita, inoltre, a proteggere dal caldo anche gli animali domestici e a fornire un ristoro per abbeverare cani e gatti eventualmente presenti sul territorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'per temperature estreme passa da gialla ad arancione. Il nuovo provvedimento sarà in vigore nella giornata di domani, venerdì 25 agosto, sempre negli stessi comuni della provincia di ...L'completa può essere consultata sul portaleEmilia - Romagna (allertameteo.regione.emilia - romagna.it). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale ...per il caldo: nella giornata di venerdì 25 agosto in città sono previste temperature che arriveranno anche ai 38 gradi. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione ...

Maltempo, allerta meteo gialla giovedì 24 agosto per temporali: le regioni a rischio Fanpage.it

Per la giornata di venerdì sono previste temperature massime superiori a 38 gradi nelle zone di pianura, e quindi anche nel territorio della Bassa Romagna. Per questo motivo l’Agenzia regionale di ...È allerta meteo per il caldo: nella giornata di venerdì 25 agosto in città sono previste temperature che arriveranno anche ai 38 gradi. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezion ...