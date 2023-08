All’Asinara addestramento in stile fascista | motti mussoliniani per i giovani sub

(Di giovedì 24 agosto 2023) Era l’isola che ha accolto Falcone e Borsellino prima del maxi-processo contro la mafia. Oggi l’Asinara è anche l’isola che accoglie un campo scuola persub in cui si addestrano allievi tra gli 8 e i 17 anni al grido difascisti. “Vincere e vinceremo”, è uno degli slogan che i ragazzi intonano alla scuola dell’associazione I Sette mari. Ifascisti alla scuola sub dell’Asinara La vicenda, raccontata dall’Unità, viene confermata anche dalla testimonianza del gestore del diving dell’isola, che racconta come questi ragazzi vengano addestrati “per tutta l’isola imitando i marines”. Il responsabile della scuola di immersione, Luca Occulto, nega tutto, annuncia querele e sostiene che “non è assolutamente come dicono, siamo tranquilli e sereni”. La vicenda attira l’attenzione anche del Parlamento, con il deputato sardo del ...

