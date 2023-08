Alimentare | Lollobrigida “Centrale la certezza degli approvvigionamenti”

(Di giovedì 24 agosto 2023) RIMINI (ITALPRESS) – Il tema della sicurezza“è ancor più”: vuol dire “di approvvigionamento e ricerca della possibilità di soddisfare delle criticità legate all'aumento demografico del pianeta”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità, Francesco, durante l'incontro “Food security e sostenibilità: cooperare per crescere”, nel corso del Meeting di Rimini.“Con la guerra di aggressione della Russia all'Ucraina abbiamo scoperto che si può perdere anche la, se affidati a filiere lunghe – non in termini chilometrici, ma anche in termini valoriali – e se ci si affida a nazioni instabili”, spiega. “Rinunciando alla propria produzione, si rischia di avere ...

Lollobrigida: "La sfida della sicurezza alimentare è poter dare buon cibo a tutti" La7

