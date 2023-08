Alica Schmidt sfida Haaland sui 400m | “Vediamo chi è più veloce”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Unadi velocità ad Erlingarriva direttamente da Budapest, sede dei Mondiali di atletica., specialista dei 400 metri, dice sì ad una possibilecontro il fuoriclasse norvegese del Manchester City. “Non lo so, forse sì – ha esordito su domanda di un giornalista -. Penso che nei 400 metri si potrebbe fare, mentre nei 200 sarebbe più difficile. Ma sarei felice se accadesse”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Quando potrebbe accadere? Non lo so, bisogna chiederlo a lui. Io sono sempre pronta“, ha aggiunto, prima di rivolgersi alla telecamera: “, se vuoi correre sono qui.chi è più!”. Nel 2014sfidò Hummels, che fu battuto. SportFace.

