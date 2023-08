Alessandria | bimbo tedesco di 9 anni muore dopo una puntura di calabrone | donati gli organi

(Di giovedì 24 agosto 2023) È morto a causa di uno choc anafilattico il bambinodi 9che il 21 agosto era stato punto sul collo da un, in provincia di. Era in vacanza con la famiglia, originaria di Norimberga, in un agriturismo sulle colline di Costa Vescovato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Tortona, il piccolo stava giocando in un’area picnic vicino a una stalla, quando l’insetto lo ha punto al collo. Il veleno entrato in circolo ha provocato l’immediato arresto cardiaco. I genitori, guidati al telefono dagli operatori della centrale 118, hanno subito iniziato il massaggio cardiaco, poi proseguito dai sanitari arrivati sul posto.circa un’ora di manovre, il cuore ha ripreso a battere e, intubato, il piccolo è stato trasportato all’ospedale infantile di ...

Da Norimberga erano arrivati nel Tortonese perché la madre del bambino aveva voluto ritornare nei luoghi dove aveva a sua volta trascorso alcune estati dell'infanzia. Tutto è accaduto in pochi attimi,

