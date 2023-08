Alessandria | bambino punto da un calabrone va in shock anafilattico e muore

(Di giovedì 24 agosto 2023) Undi 9 anni, proveniente da Norimberga, in Germania, è morto questa mattina a Costa Vescovato, in provincia di, dopo essere statoda un. A riportarlo è La Stampa.

Punto da un calabrone mentre era in vacanza con i genitori a Costa Vescovato, è morto per shock anafilattico untedesco di 9 anni. E' accaduto nella zona della Cooperativa Valli Unite dove la famiglia del ragazzino era alloggiata. Da Norimberga erano arrivati nel Tortonese perché la madre del bimbo

