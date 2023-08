Albania | due italiani morti in moto | un 17enne senza patente taglia loro la strada in Mercedes

(Di giovedì 24 agosto 2023) Due turisti, Domenico Gritto di 24 anni e Vincenzo Tizzano di 32, originari di Pozzuoli (Napoli), sonoin un incidentele innella notte del 24 agosto. A riferirlo è la polizia albanese con un comunicato, nel quale si spiega che attorno alle 3 del mattino, mentre i due stavano rientrando inverso la città di Saranda, nel Sud del paese, unaguidata da unalbanese,di guida e al di sotto dell’età anagrafica legale per possederla, hatolain maniera improvvisa. L’impatto è stato fatale per i due, mentre il conducente dell’auto incriminata e un coetaneo che era a bordo sono stati ...

Morti in un incidente in Albania due ragazzi di Pozzuoli: travolti da un'auto guidata da un 17enne

