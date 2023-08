Albania | 17enne su un’auto investe e uccide 2 motociclisti italiani

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – Due turisti, Domenico Gritto di 24 anni, e Vincenzo Tizzano di 32, originari di Pozzuoli, hanno perso la vita in un incidente stradale a Saranda in, avvenuto intorno alle tre di questa mattina. I due stavano tornando in moto nella città costiera nel sud del Paese quando una Mercedes Benz, guidata da unalbanese, ovviamente senza patente, gli ha tagliato la stradandoli sul colpo. Sono finiti invece in ospedale il conducente dell'auto e un coetaneo che era a bordo del veicolo con lui. Ilè stato arrestato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

