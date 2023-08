Al via il rilascio dell' acqua di Fukushima | Atto egoista

Nel mese di luglio, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha completato una valutazione che ha convalidato la conformità del piano diagli standard di sicurezza globali. Inoltre, l'...... contattando l'ufficio prepostomail (screeningoncologici@asl.pe.it) o telefono (0854253939, ... malgrado poi nella realtà dei fatti ildei referti si tramuti in una lunga odissea.' I ...iniziato, come preannunciato, alle 13 ora locale (le 6:00 in Svizzera) lo scarico nell'oceano delle acque radioattive trattate contenute nelle cisterne della centrale nucleare di Fukushima. L'...

Fukushima, inizia sversamento acqua radioattiva in mare. Ira Cina Adnkronos

L’Aiea conferma la sicurezza delle operazioni: “Trizio molto inferiore ai limiti”. Ira Pechino: annunciato lo stop totale delle importazioni di prodotti ittici ...(Teleborsa) - La centrale nucleare di Fukushima Daiichi ha iniziato a rilasciare il primo lotto di acqua contaminata nell’Oceano Pacifico. L'operazione consentirà all'impianto giapponese di smantellar ...