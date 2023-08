Al via il ‘Limen Salerno Festival 2023’ | il programma del primo giorno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi darà il via alla kermesse aprendo i cancelli alle ore 17:30 e in seguito, alle 18:00, il Teatro Ghirelli ospiterà ilevento che inaugurerà questo: “#SottoChiTeneCore” presentato da Roberto Colella, membro del rinomato gruppo “La Maschera”, introducendo la tematica delispirata dalla band napoletana. A seguire, il Fashion Show intitolato “Il valore dell’abbraccio”, in cui verrà presentata la collezione Summer 2024 del progetto “Ref-project” che promuove la sostenibilità attraverso il riciclo creativo degli abiti. Il cortometraggio Cara, diretto da Valerio Autuori e Gabriele Maria Bussetti, regalerà uno sguardo coinvolgente sul mondo della moda. Durante i tre giorni del, sarà possibile visitare il Limen Expo per ammirare opere di artisti locali, e la mostra ...