Al traguardo trova il fidanzato in ginocchio | la proposta di matrimonio ai mondiali di atletica

Al termine della 35 km di marcia ai Mondiali di atletica di Budapest, il nazionale slovacco Dominik Cerny, giunto 19esimo, ha aspettato la compagna e connazionale Hana Burzalova, che si è piazzata 28esima. Inginocchiatosi, l'atleta ha sorpreso la sua compagna e il pubblico presente chiedendole di sposarlo. Sorriso da parte di Hana, che dice 'sì' e si fa infilare l'anello al dito prima di lasciare libero il palco e andare via abbracciati. Love's not a competition, but ????????'s Dominik ?erný and Hana Burzalova are winning today ???? What a moment after the 35km race walk finish ????#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/LUHQStQ2Uq — World Athletics (@WorldAthletics) August 24, 2023