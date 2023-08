Al cinema “Nata per te” | il film sulla storia di Luca Trapanese e la piccola Alba | il trailer

Manca meno di un mese al 21 settembre, data in cui arrivà neiitaliani con Vertice 360 I MERCEN4RI - Expendables , atteso quarto capitolo della della serie di film d'azionenel 2010 sotto il segno di Sylvester Stallone e dello sceneggiatore David ...La manifestazione ènel 2016 con l'obiettivo di promuovere ildi qualità nel territorio della Maremma e dedicare un'iniziativa culturale al rapporto dell'uomo con il mare, raccontato ...LE AUTRICI Anna Cuticchio , èa Palermo, figlia d'arte, suo padre era il famoso Giacomo. ... Cantautrice e attrice recita per ile il teatro. Laureata in Criminologia, è autrice di inchieste ...

"Nata per te", la storia di Luca Trapanese e la figlia Alba arriva al cinema - Luce Luce

Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Al via la prima giornata della VIII edizione della Festa del cinema di Mare – Premio Mauro Manc ...Le ultime notizie sul cinema e, in generale, sui film: ecco tutte le news su lungometraggi, cortometraggi, saghe, documentari e proiezioni in Italia.