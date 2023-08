Aiea | trizio in acqua Fukushima molto inferiore a limiti

(Di giovedì 24 agosto 2023) La concentrazione delnell'radioattiva dirilasciata dal Giappone è "ben al di sotto" deidi pericolosità: lo ha detto l'agenzia internazionale per l'energia atomica (...

Prima di essere riversata, l'acqua sarà diluita dalle autorità giapponesi al fine di ridurre ilai livelli stabiliti dagli standard normativi. La revisione dell'ha esaminato tutte le ...Fukushima, l'tenta di tranquillizzare sullo sversamento in mare di acqua contaminata Centrale ...consente la rimozione di tutti gli elementi radioattivi dall'acqua fatta eccezione per il, ...... l'Agenzia per l'energia atomica (), che ha concesso il proprio benestare all'operazione, ... eccetto il, la cui presenza rimane al di sotto dei livelli considerati pericolosi. L'acqua verrà ...

L'avvio del riversamento dell'acqua contaminata contenuta negli oltre mille serbatoi presenti sul sito della centrale di Fukushima inizierà alle 13 ora locale, le 6:00 in Italia. Lo ...