Ai domiciliari ma posta video su TikTok dal mare | in carcere un pregiudicato 44enne

PALERMO - Un 44enne, evaso daidopo aver manomesso il braccialetto elettronico, ha condiviso su Tik Tok dei video che lo ritraevano in centro a Palermo, a bordo di una moto, in spiaggia, al mare e all'interno di un ...... nei confronti di un uomo di 44 anni di Monreale che stava scontando agli arresti, con braccialetto elettronico, una condanna per estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e ...Dopo un po' per lui sono scattati ima l'uomo tra il 6 luglio e il primo agosto, in diverse occasioni, aveva condiviso su Tik Tok dei video c he lo ritraevano in centro a Palermo, a bordo ...

Ai domiciliari posta video su Tik Tok dal mare, ora in carcere Espansione TV

PALERMO (ITALPRESS) - Un 44enne, evaso dai domiciliari dopo aver manomesso il braccialetto elettronico, ha condiviso su Tik Tok dei video che ...I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura alternativa alla detenzione in carcere, nei confronti di un uomo di 44 anni di Monreale che stava scontando agli arresti domicili ...