Affitti brevi | per fare «l’ospite» ci vuole un fisico bestiale

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 agosto 2023) La scrittrice Elena Ghiretti racconta in Hostaggio (Accento Edizioni) le (poche) gioie e i (molti) dolori di una «locandiera» al tempo di Airbnb Se avete una villa, un attico, ma basta meno, un bilocale, uno scantinato, una palafitta, un box, anche un’amaca o un vecchio camper, sapete già che la soluzione è una soltanto: metterlo «a reddito» su una piattaforma. D’altronde se siamo un Paese di poeti, eroi, navigatori, virologi e allenatori di calcio non può stupire che da qualche anno ci siamo trasformati tutti in «host». Parola magica (c’è anche il Superhost ancor più magico) per descrivere chi ti accoglie nel suo luogo più intimo, un tempo considerato inviolabile: la casa. La scrittrice Elena Ghiretti racconta in Hostaggio (Accento Edizioni) le (poche) gioie e i (molti) dolori di una «locandiera» al tempo di Airbnb: «È stata una rivoluzione culturale, economica, sociale. Nato come ...