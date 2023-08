(Di giovedì 24 agosto 2023) Un mese faaveva scioccato tutti a Collision, quando dopo una sconfitta, l’ennesima, al fianco degliaveva lasciato gli stivali sul ring senza proferire parole, ma lasciando intendere che quel gesto significasse un ritiro dal ring. Gli ex campioni di coppia hanno provato in tutti i modi a convincere il loro mentore a tornare sui propri passi e hanno comunque conservato gli stivali lasciati sul ring, fino a quando qualche giorno fa laofnon li ha rubati e distrutti durante un segmento. Un’ultima volta? Questa notte glihanno preso la via del ring, nessuna voglia di scherzare, nessun rap, ma solo la richiesta allaofdi presentarsi sul ring. Il trio guidato da Malakai ...

AEW: Reazione d’orgoglio per Billy Gunn, ad All In con gli Acclaimed sfiderà la House of Black Zona Wrestling

