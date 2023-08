(Di giovedì 24 agosto 2023) Nella prossima edizione di AEWavremo modo di apprezzare ciò che la compagnia stessa ha definito un “All-Star eight-match”. In sostanza, trattasi di un incontro 4 vs 4, nel quale tutti i partecipanti sono considerati delle “stelle” del Wrestling. Da un lato avremo CM Punk, immerso in un feud senza esclusione di colpi con Samoa Joe (i due si affronteranno ad All In), che farà squadra con Sting, Darby Allin ed un partner misterioso. I quattro si scontreranno con Jay White, Swerve Strickland, Luchasaurus e Brian Cage. Samoa Joe in agguato CM Punk, nonostante sarà impegnato già in un 8-man tag team match, dovrà tenere a bada il suo acerrimo rivale Joe, seduto al tavolo di commento per l’occasione, sempre pronto ad aggredire lo Straight Edge quando ne trova l’occasione. La puntata diin questione sarà l’ultimo appuntamento ...

AEW: Due coalizioni a confronto nel prossimo Collision Zona Wrestling

Willow Nightingale is in favor of Mercedes Mone potentially coming to AEW, calling the former WWE Superstar a great fit for the company.Santana and Ortiz are back together in AEW, having returned on last night's episode of Dynamite - and found a position on the All In card in the process.