AEW | Dopo un anno si rivede Santana! Lui e Ortiz saranno al fianco del BCC nello Stadium Stampede match

(Di giovedì 24 agosto 2023) Oltre unfa Santana riportò la rottura del crociato durante il Blood & Guts. Un infortunio che lo ha tenuto fuori tutto questo periodo, un arco di tempo dove si è speculato molto anche sui suoi problemi con lo storico compagno di coppia, con i due che sembravano ai ferri corti per poi nel recente passato seppellire l’ascia di guerra. Questa notte Santana ha fatto il suo inaspettato ritorno in AEW, con lui ancheche non si vedeva da marzo e così i Proud N Powerful andra rinforzare le fila del BCCdi All In, l’evento dei record della AEW che si terrà a Wembley tra pochi giorni. Rey Fenix KO Prima del confronto di All-In questa notte c’è stato un ...