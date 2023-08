Aereo precipitato | Putin rompe il silenzio e «omaggia» le vittime dello schianto | «Prigozhin? Ha commesso molti errori» – Il video

(Di giovedì 24 agosto 2023) A 24 ore dallodel jet Embraer Legacy 600 di Yevgenysopra i cieli di Tver, il presidente russo Vladimiril, per esprimere «le sue condoglianze a tutti coloro che sono morti» nellodell’. A riferire il contenuto del discorso pronunciato alla presenza del governatore provvisorio del Donetsk, Denis Pushilin, sono le agenzie di stampa russe, tra cui Ria Novosti., in particolare, spende alcune parole alquanto ambigue sul conto del suo ex fedele alleato Yevgeny, dato per morto nellodall’Autorità del trasportorusso. «I dati preliminari sembrano indicare che a bordo del volo erano diversi dipendenti del gruppo Wagner. ...

Senza contare che Prigozhin già una volta venne dato per morto: nell'ottobre del 2019, quando nella Repubblica democratica del Congo eraunda trasporto An - 72 a bordo del quale ...

A tradire il capo della Wagner sarebbe stato Artem Stepanov, il suo pilota personale ed ex azionista della Mnt-Aero. Ma dagli Usa resta in piedi l'ipotesi abbattimento ...