Aereo precipitato | gli Usa | «Abbattuto da un missile terra-aria» I corpi dei passeggeri carbonizzati | certezze su Prigozhin solo dal test del Dna

(Di giovedì 24 agosto 2023) Mentre restano ancora dubbi sulla presunta morte di Yevgeny, gli investigatori russi sono tornati oggi 24 agosto sul luogo del ritrovamentoe hanno esaminato i rottami del jet privato in cui pare che ci fosse a bordo il capo della Wagner. Se da un lato gli investigatori hanno aperto un’indagine criminale per far luce sulla vicenda, dall’altro inizia ad arriva anche la versione degli Stati Uniti. Al momento, si sa che alle ore 18.22 di Mosca ieri il jet privato di Prighozin ,L’Embraer Legacy 600 con numero di RA-02795, in volo da Mosca a San Pietroburgo ènella regione di Tver, trecento chilometri a Nord-Ovest della capitale.dalla contraerea russa, ha accusato Greyzone, canale Telegram vicino alla compagnia Wagner, con tanto di video. Nello schianto sono stati rilevati 10 ...

Senza contare che Prigozhin già una volta venne dato per morto: nell'ottobre del 2019, quando nella Repubblica democratica del Congo eraunda trasporto An - 72 a bordo del quale ...Putin, in particolare, spende alcune parole alquanto ambigue sul conto del suo ex fedele alleato Yevgeny Prigozhin , dato per morto nello schianto dall'Autorità del trasportorusso. "I dati ...Guerra Ucraina - Russi a: diretta no stopil jet di Prigozhin: cosa è successo Così Putin si è liberato dell'ex amico ribelle Putin e Prigozhin, tributo di sangue per il potere Che cosa ...

Aereo precipitato, la conferma di Mosca: «Morti i fondatori della Wagner Prigozhin e Utkin». La milizia: «Abbattuto dalla ... Open

A tradire il capo della Wagner sarebbe stato Artem Stepanov, il suo pilota personale ed ex azionista della Mnt-Aero. Ma dagli Usa resta in piedi l'ipotesi abbattimento ...Il Presidente della Russia Vladimir Putin ha rotto il silenzio nel pomeriggio ed espresso le sue condoglianze alle famiglie delle persone morte nell’incidente aereo che si è verificato ieri pomeriggio ...