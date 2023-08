“Addio piccolo angelo” Lutto agghiacciante per l’amata vip | il suo cordoglio | “Ha vinto la malattia…”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 24 agosto 2023) 37 anni compiuti, emerge come una delle figure più riconoscibili nel panorama delle modelle e attrici italiane. Nata in Romania, la sua carriera si è snodata tra l’Italia e gli Stati Uniti. Recentemente, ha condiviso con il pubblico la gioia di aver trovato l’anima gemella, un passo che ha ufficializzato soltanto pochi giorni addietro. Il compagno in questione risponde al nome di Grigor Dimitrov, noto a livello globale per le sue gesta nel mondo del tennis. Tuttavia, in un periodo recente, è stata costretta ad affrontare un profondo e doloroso momento, scaturito dalla tragica scomparsa di un bambino al quale era particolarmente legata. Andiamo a esaminare più da vicino l’identità di quest’. Parliamo di Madalina Ghenea, che nei giorni scorsi ha condiviso sui social una serie di frasi che hanno suggerito un periodo di difficoltà, fino al suo ultimo messaggio. ...