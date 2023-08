Addio a David Jacobs | creò la celebre soap opera “Dallas”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 agosto 2023), creatore die scrittore di serie televisive di successo, è morto all’età di 84 anni al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, in California. A dare l’annuncio della scomparsa, avvenuta il 20 agosto, è stato il figlio Aaron a The Hollywood Reporter.da anni era affetto dal morbo di Alzheimer e il decesso è sopraggiunto in seguito ad una serie di infezioni. Dalla sua penna è nata laserie, che ha segnato la storia della televisione degli anni ’80. Laè andata in onda sulla rete americana CBS a partire dall’aprile del 1978, per 14 stagioni, con 357 episodi. Anche in Italia, trasmesso sulle reti Fininvest (oggi Mediaset)ha riscosso grande ...