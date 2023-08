Ad Astino elevazione musicale per Sant’Alessandro

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 24 agosto 2023)(Bergamo). È nell’ambito di “Estate ad” di AB Harmoniae onlus che Denia Mazzola, in collaborazione con la Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo, dedica uno speciale concerto in onore di– protettore di Bergamo – il 27 agosto alle 18.15 alla chiesa di San Sepolcro incomplesso monumentale, una lode in musica a programma spirituale. Soldato della legione Tebe, Alessandro (III sec d.C. – 26 agosto 303 d.C.) subisce il martirio a Bergomum. Nel secolo della grande ferocia nella persecuzione contro i cristiani ordinate dall’imperatore Massimiano, Alessandro, con alcuni compagni, ripara in Italia. Viene imprigionato a Milano (vicino alla Basilica diin Zebedia). Quando si rifiuta di abiurare la fede cristiana e abbatte il vaso delle offerte ...