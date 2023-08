Accordo faraonico col Qatar | il club è stato venduto

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 24 agosto 2023)sempre più padrone del calcio: dopo il PSG, la famiglia regnanteiota chiude un altro colpo, il! Questa estate è stata, da un certo punto di vista, quantomai emblematica. Perché ha fatto capire il calcio in che direzione sta andando. O, per meglio dire, in che direzione si sta spostando. Il mondo arabo, finora alla periferia del pallone, si sta ritagliando il suo ruolo da protagonista. Non solo perché la Saudi Pro League sarà un campionato stellare, ma anche perché le squadre in futuro potrebbero concorrere direttamente con le nobili del grande calcio europeo. Un trend questo che va avanti da anni. Poco più a sud dell’Arabia, un altromediorientale ha fatto breccia nel calcio: si tratta del. Loche ...