Accadde oggi | 24 agosto | Nilton de Sordi | Fabio Pecchia ed altre ricorrenze 

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 24 agosto 2023) 24deedricorrenze Campione del mondo nel 1958 con la Seleçao. Di quella kermesse in Svezia non disputò solo l’ultimo atto, sembra per precauzioni mediche. Il 242013 si spegnevade. Nel giorno del cinquantesimo compleanno di Claudio Garcia, vincitore due volte della Copa America con l’Argentina (anche se non titolarissimo) e di Peter Rufai, il quale nel 1994 festeggiò la Coppa d’Africa con la Nigeria e arrivò ai Quarti di Usa ’94… Compiemezzo secolo, attuale allenatore del Parma che esordì in Serie A in Napoli-Sampdoria del 291993: è venuto alla luce a Formia, ma le sue radici ...