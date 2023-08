Accadde oggi | 24 agosto 1862 | la lira diventa moneta nazionale

1952: Nasce a Chapeltown, in GIamaica, Linton Kwesi Johnson, poeta e musicista. Avanti TAGS 24 agosto , Kaki King , Madness La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'...Violenta eruzione del Vesuvio, la lira diventa moneta nazionale, forte terremoto in Abruzzo. 79. Violenta eruzione del Vesuvio. La lava seppellisce le città di Pompei, Ercolano, ...molti romani, non ricordano il fatto. In quell'occasione qualcuno tentò di addossare la ... Esattamente 70 anni fa, il 31 ottobre 1946,a Roma un episodio tanto grave quanto ormai ...

Accadde oggi: compleanno per un tris di ex difensori rossoblù – Calcio Casteddu Calcio Casteddu

Lunedì sera, ladri hanno scassinato una villa ad Offida, rubando oro e denaro. I proprietari hanno scoperto l'accaduto solo rientrando. I carabinieri indagano, visionando le telecamere per risalire ag ...R. La sfida dei grandi partiti è proprio questa. Esattamente come succedeva ai tempi della Democrazia Cristiana. Arrivo a dire un'altra cosa: vedo molta meno distanza tra le posizioni di Crosetto e ...