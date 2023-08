Abbronzatura infinita Con le terre l’effetto sun-kissed è servito

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sublimano l’incarnato, illuminano la tintarella, scaldano le gote e scolpiscono i tratti: leabbronzanti sono da sempre il trucco per un aspetto più sano e radioso. C’è chi le usa tutto l’anno, sopra il fondotinta, per contrastare il pallore e chi solo in estate, anche sulla pelle nuda, per ravvivare il colorito guadagnato con l’esposizione al sole. Le tecniche per applicarle al meglio sono due. La scelta dipende dal risultato finale che si vuole ottenere: abbronzato o scolpito?abbronzanti: come applicarle per riscaldare il viso «Per un effetto sun-su tutto il viso, prima di applicare la terra abbronzante, consiglio sempre di uniformare l’incarnato con poche gocce di fondotinta o di correttore. Questo passaggio è importante perché il colore del bronzer apparirà più fresco e brillante. Per coloro che non sono soliti ...

Ideale per chi vuole un'abbronzatura duratura e una pelle dall'aspetto sano e giovane. Anche in questo caso la scelta è davvero ampia, ma non limitarti alle più conosciute. Per una pelle screpolata il Body Hydraspray latte idratante di Bionike è fantastico anche per l'applicazione. Questo latte corpo ha una texture leggera. Fare una bella scorpacciata sarà utile perfino per un'abbronzatura da instagrammare.

Attenzione a come si prende il sole. Sembrerà contraddittorio, ma il primo consiglio per un'abbronzatura uniforme e duratura è applicare con costanza la protezione solare. Non scottarsi durante ...