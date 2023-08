A Sant’Antonio Abate una “Passeggiata da Favola” al Parco Naturale

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAllestimenti, racconti dal vivo, intrattenimento e spettacoli itineranti per ‘trasportare’ bambini e adulti nelle avventure di Pinocchio. Sabato 26 e domenica 27 agosto, dalle 18 alle 22, ildiospiterà “Unada”, due serate alla riscoperta delle avventure del burattino più famoso di tutti i tempi, protagonista del racconto di Carlo Collodi. “Il prossimo weekend – afferma Ilaria Abagnale, sindaca di– due personaggi delladi Pinocchio parleranno ai bambini, indicando loro la strada maestra. In occasione del loro rientro fra i banchi di scuola, il Grillo Parlante, voce della coscienza, e il saggio Geppetto, con il suo buonsenso, ...

