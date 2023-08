A piedi nudi sull' erba | la dieta rigorosa | la vasca di ghiaccio | tutti i segreti di Tamberi

Il sesto campione olimpico e mondiale dell'alto dopo il sovietico Avdyeyenko, il cubano Sotomayor, lo statunitense Austin, il canadese Drouin e il qatarino Barshim. Il terzo campione europeo e ...... a preghiera potessimo deporci,aidel perdono La poesia di Isabella Bignozzi si alimenta di un'attenta e paziente osservazione, trasmutata nel rigore della parola. La sintesi è un dettato ...Anche Kanye West ha fatto parlare di sé, prima camminando per le strade di Firenze a(una moda molto in voga tra i vip di Hollywood) e poi optando per un look total black che è apparso ...

La vita a piedi nudi, la fenomenologia della spiaggia di Alan Pauls Rivista Studio

SENS'ACTION è volto a capitalizzare i risultati raggiunti con il precedente progetto ALCOTRA "NAT.SENS - Naturalmente a spasso con i sensi", iniziato nel 2017 e grazie al quale sono stati realizzati 3 ...In un articolo che mi commissionò Rivista Studio ormai dieci anni fa, sul passare agosto in città, scrissi che niente si addiceva più all’estate che la lettura di due libri che ritenevo gemelli. Nello ...