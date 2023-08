A Milano il funerale di Toto Cutugno sulle sue note | Morandi | ' Grande uomo e grande artista'

(Di giovedì 24 agosto 2023) Una folla si è ritrovata questa mattina anella basilica dei Santi Nereo e Achilleo per i funerali di. Ad accoglierli hanno trovato la sua musica, ovvero i motivi delle sue canzoni suonati da una fisarmonica ma anche palloncini con la bandiera italiana, o lelungo la scalinata e accanto ai libri firma lutto. All'arrivo del feretro del cantante, deceduto all'ospedale San Raffaele...

Una folla si è ritrovata questa mattina anella basilica dei Santi Nereo e Achilleo per i funerali di Toto Cutugno.L'ultimo saluto all'artista scomparso a 80 anni il 22 agosto, si è svolto alla Basilica dei Santi Nereo e Achilleo. Una folla si è ritrovata per la messa. In chiesa i motivi delle sue canzoni suonati ...Toto Cutugno si è spento martedì 22 agosto dopo una lunga malattia. Cordoglio unanime del mondo dello ...

Una folla commossa partecipa al funerale di Toto Cutugno a Milano RaiNews

Funerali Toto Cutugno a Milano, l'arrivo del feretro nella basilica dei Santi Nereo e Achilleo Funerali Toto Cutugno a Milano, l'arrivo del feretro nella basilica dei Santi Nereo e Achilleo ...Una folla si è ritrovata questa mattina a Milano nella basilica dei Santi Nereo e Achilleo per i funerali di Toto Cutugno. (ANSA) ...