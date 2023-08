A leggere Vannacci & co viene voglia di essere politicamente corretti

(Di giovedì 24 agosto 2023) Al direttore - Notarelle storiche per il gen. Roberto. Giulio Cesare fu un grande condottiero ma non disdegnò di varcare il Rubicone della bisessualità. L’esercito più valoroso della s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il generale Robertoha fatto un'affermazione imprecisa quando ha detto: "L'italiano da 8mila anni è ... Abbonati peranche Leggi i commenti <...testo non richiedeva una specifica autorizzazione DIRITTO & ROVESCIO Il generale Roberto, ... Luigi Einaudi, suggeriva ai giovani disempre e per prima la... Diritto d'autore, stop agli ...La magistratura valuterà seha fatto o no dei reati. Ma per il Pd non basta. Abbiamo ... Questa spocchia e questa arroganza della sinistra di decidere cosa si può, non, scrivere ...

Ho letto tutto il libro del generale Roberto Vannacci, e non potete capire quello che davvero c'è dentro Fanpage.it

“Egonu È una fortuna che in questo Paese devitalizzato ci siano giovani come lei” ...Vannacci ha parlato della pallavolista anche nel suo libro, ‘Il mondo al contrario’, scrivendo: “Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non ...