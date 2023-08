24 agosto 1991 | la Sampdoria vince la Supercoppa Italiana

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il successo dellanellaIl 24del, allo stadio Luigi Ferraris di Genova,e Roma si affrontarono nella finale della. I blucerchiati vinsero lo scudetto in quella stagione ma persero la Coppa Italia contro i giallorossi. Nella finale d’andata finì 3-1 e nel ritorno, Vialli e compagni non riuscirono a rimontare con il match che si chiuse sull’1-1. Tornando alla competizione in palio, per la squadra genovese era la terza finale mentre quella capitolina era alla prima. Ad avere la meglio, però, fu la squadra allenata da Boskov grazie alla rete del fantasista Roberto Mancini. A 15? dal termine, il numero 10 segnò una rete dal limite dell’area dove il portiere Cervone non poté far nulla. ...