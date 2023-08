24 08 2023 - 9 | 42 - Corso di formazione Medicina generale | le iscrizioni al bando di concorso fino al 7 settembre

Entrambe sono state travolte dalla forte e impetuosa corrente deld'acqua. Ingrossato negli ultimi giorni dallo scioglimento del ghiacciaio sovrastante a causa delle alte temperature per l'..."Se qualcuno lo ordina, lo prendiamo", dicono all'unisono la pescheria Paranza, vicino a piazza Massaua, e la Boutique del pesce diPotenza. A complicare le cose, la necessità di avere i ...Tra gli stand dell'IAA, che si svolgerà tra il 5 e il 10 settembre a Monaco, compariranno ... Neldella kermesse tedesca sarà inoltre presentato al pubblico un nuovo premium brand, DENZA , ...

“Scrivere per il teatro”, a Piacenza corso di alta formazione sulla ... Regione Emilia Romagna

Anche se Gocciadoro ha solo sfiorato l'ennesimo titolo italiano, ha trovato consolazione nelle vittorie nei Gran Premi Marche Elio Mattii e Basilio Mattii Memorial Roberto Andreghetti. Questo entusias ...Sebbene sia in corso la Amazon Gaming Week proprio in queste ore - qui tutte le offerte - il colosso dell'e-commerce non smette di proporre sconti, offerte e promozioni. Con la campagna "sconti di ...