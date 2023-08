200 ore straordinari | folle gesto del medico | rabbia della famiglia

(Di giovedì 24 agosto 2023) 200 ore dida parte delda parteche ha voluto lanciare un appello Una vicenda che ha sconvolto letteralmente il Paese. Ci troviamo in Giappone dove le autorità ispettive del lavoro hanno effettuato una importante scoperta. Quella riguardante undi 26 anni. Purtroppo quest’ultimo, un anno fa, si è tolto la vita. Motivo? Per via dello stress causato e dovuto al superlavoro. In particolar modo alle sue 200 ore die che ha fatto in un mese. Anzi, per la precisione sono state 207. Una notizia che è stata confermata direttamente dai familiari del professionista. Kit(Pixabay Foto) Notizie.comLa vittima si chiamava Shingo Takashima. A ...

Uno studio del 2016 ha rivelato che più di un quarto dei medici ospedalieri a tempo pieno lavora fino a 60settimanali , mentre il 5% lavora fino a 90e il 2,3% fino a 100. Un altro ...- - > Più volte le organizzazioni dei medici giapponesi hanno denunciato i turni massacranti ai quali sono sottoposti i sanitari - Ansa . Più didi straordinario in un solo mese. Tanto aveva lavorato in Giappone un giovane medico che si è tolto la vita. La tragica fine di Takashima Shingo risale allo scorso anno e sul suo caso si ...

Il gesto estremo riconosciuto dalle autorità ispettive nipponiche come una morte da superlavoro. Nel paese del Sol Levante è un fenomeno chiamato "karoshi". Non si tratta di un episodio isolato ...Un anno dopo la scomparsa del 26enne la famiglia, ha voluto portare alla luce il caso drammatico per denunciare il superlavoro nella sanità giapponese ...