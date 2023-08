007 | Ben Whishaw | Devono continuare a rinnovare la saga

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 agosto 2023) La star di 007 Benha consigliato ai produttori del franchise dilaper permetterle di proseguire. Intervistato da RadioTimes, Benha dato un consiglio ai produttori del franchise di James Bond, attesi ad un cambiamento molto importante dopo l'addio di Daniel Craig al personaggio interpretato dal 2006 in poi. "Mi avevano assegnato solo tre film e sono finiti. Quanti film hanno realizzato? 25 o qualcosa del genere? Penso che debbanoa rinnovarlo se vogliono andare avanti!" ha dichiarato senza mezzi termini. L'eredità di Craig Per raccogliere l'eredità di Craig sono stati fatti i nomi di Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill e Regé-Jean Page ma sinora non ci sono conferme sul nuovo interprete di James …