Zuppa di Porro 23 agosto 2023

di. Sta scemando la storia del generale e dunque si ritorna sull'Europa. Ogni giorno i ciellini danno un titolo al Corriere della sera, sempre più loffio: oggi c'è un entusiasmante allarme Europa e conti. Sai che novità. Sallusti e Tempo bastonano Sarko. Incentivi alla Natalità: sì ceerto, vedremo. Immigrazione: per Cerasa e Orsina il governo fa come la sinistra e per questo non può essere criticata. I Magistrati in vacanza a sette euro per Fazzo e ancora sullo stupro di palermo. Due cose sono fighe: l'acqua contaminata dei giapponesi che non lo è e il monopolio dei cinesi sull'elettrico. Fermi tutti luglio23 meno caldo del 22 #rassegnastampa23