Zapata rimane all’ Atalanta | la Roma va su Lukaku?

(Di mercoledì 23 agosto 2023) A quasi dieci giorni dalla chiusura del mercato laè ancora alla ricerca del nuovo attaccante. Sembrava fatta perche, invece,per volere del tecnico Gasperini. A questo punto i giallorossi potrebbero virare su Romeluche, però, appare irraggiungibile per motivi economici.ALL ‘: LASOGNA IL COLPO? Brusca e probabilmente definitiva frenata nella trattativa tra lae l’per il trasferimento in giallorosso di Duvan. I bergamaschi hanno improvvisamente deciso di ritirare dal mercato l’attaccante colombiano su insistenza del tecnico Gasperini, restio a ...

Nelle ultime ore, i giallorossi sembravano molto vicini all'acquisto dicon l'agente volato ...invece viva la suggestione Lukaku . La trattativa per il belga resta molto complicata ...ROMA -alla Roma rischia di saltare definitivamente . Brusca frenata nell'affare, filtra pessimismo e a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato l'urgenza del club giallorossoquella di ...In cima alla listail nome di. Il 31enne attaccante colombiano dell'Atalanta sembra convinto dall'ipotesi Roma, manca però l'intesa tra le due società. I giallorossi spingerebbero per ...

Roma, addio definitivo a Zapata: cosa è successo con l'Atalanta Corriere dello Sport

Nelle ultime ore, i giallorossi sembravano molto vicini all'acquisto di Zapata con l'agente volato a Bergamo per ... l'infortunio di Touré che rimarrà ai box pe ri prossimi mesi. Rimane invece viva la ...Dopo la brusca frenata per il colombiano i giallorossi studiano tutte le possibilità a pochi giorni dalla fine del calciomercato ...