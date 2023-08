yesallwomen | dopo lo stupro di Palermo i social si riempiono di testimonianze di donne | «Molestie? È successo a tutte noi»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) «Yes, all woman». Con i recenti fatti di cronaca sullodi, che vedono sette ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne, è tornato al centro l’hashtag, in contrapposizione al #notallman. Quest’ultimo è diventato virale negli anni con l’intenzione di molti uomini di far passare il concetto che non tutti loro sono colpevoli di abusi sessuali e violenza di genere. Un hashtag che, però, viene rigettato da molti perché accusato di ridurre un fenomenoe di tipo strutturale a un piano personale che relega il tema della violenza sullea un problema dei singoli. Così è nato. Diventato virale per la prima volta nel maggio del 2014 a seguito del massacro di Isla Vista, è tornato in auge in questi giorni su Instagram ...

Così è nato #. Diventato virale per la prima volta nel maggio del 2014 a seguito del massacro di Isla Vista, è tornato in auge in questi giorni su Instagram per i fatti di Palermo. L'idea ...Leggere messaggi così, unol'altro, fa male. "Per molto tempo un mio parente mi ha spogliata e toccata, avrò avuto 8 - 9 anni. L'ho detto a una sola persona, non mi ha creduta".Così è nato #. Diventato virale per la prima volta nel maggio del 2014 a seguito del massacro di Isla Vista, è tornato in auge in questi giorni su Instagram per i fatti di Palermo. L'idea ...