X | Elon Musk ha rimosso la funzione blocco dagli account

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Non c’è pace per X di. Lo stesso milionario ha dichiarato che il suo social potrebbe fallire dopo i problemi tecnici dei giorni scorsi. Difficoltà che potrebbero aumentare dopo la decisione dello stessodi rimuovere ladella sua piattaforma. Un fatto che potrebbe mandare X nel caos e che ha suscitato migliaia di polemiche in vista delle prossime elezioni presidenziali americane e di quelle europee. X, le parole di, fonte rsi.ch“X potrebbe fallire come molti hanno previsto. La triste verità è che al momento non ci sono grandi social network ma faremo del nostro meglio affinché ce ne sia almeno uno”. È quanto ha scritto, come ha ...

Un'intervista già registrata nei giorni scorsi con l'amico e sostenitore Tucker Carlson, l'anchor cacciato da Fox che sta lanciando sulla piattaforma diuna propria media company su ...E' quanto ammette, secondo il quale "la triste verità è che non ci sono grandi social network al momento".Stati Uniti: non solo Nasa, ma anchee Bezos Ma anche gli Stati Uniti stanno lavorando per ritornare sulla Luna: un esempio è SpaceX di, che tenterà di lanciare nello spazio il suo ...

L'ammissione di Elon Musk dopo un problema tecnico: «Twitter (X) potrebbe fallire» Open

Al via, dal 25 agosto, il nuovo regolamento europeo: in che cosa consiste e che cosa rischiano le piattaforme che non si adeguano ...Elon Musk si complimenta con l'India mentre si attende l'allunaggio di Chandrayaan 3 il cui inizio è previsto per le 14:45 ora italiana ...