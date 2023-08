WWE | Le richieste di Edge rifiutate fanno pensare che sia d’accordo con la AEW

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 23 agosto 2023) I rumor sul futuro dicontinuano ad infiammare le discussioni degli appassionati di wrestling. Dopo il match contro Sheamus dell’ultimo episodio di SmackDown, che potrebbe essere l’ultimo della sua carriera in WWE, ora si cerca di prevedere quali saranno le sue prossime mosse, certi che non sarà così che si chiuderà la sua esperienza sul ring. LeL’idea che si starebbe formando in seno alla WWE è cheabbia già una proposta da parte della AEW. Il motivo di questa convinzione sarebbero le, molto specifiche, che la leggenda canadese ha fatto ai dirigenti trattando il suo rinnovo. Secondo quanto riportato da PWTorch,ha presentato alla WWE una lista di ciò che sarebbe stato necessario prevedere nel contratto per mantenere i suoi ...