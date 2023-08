WWE | La certezza per WrestleMania 40 è Cody Rhodes vs Roman Reigns II sarà di nuovo il main event | avremo un finale diverso?

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Siamo ancora lontani ma le chiacchiere e i rumors in vista di40 cominciano pian piano a farsi strada e già si cominciano a vociferare le prime rivalità che poi ci accompagneranno nella tanto attesa Road To. Fra mille voci e mille piani che potrebbero cambiare da un giorno all’altro ci sarebbe pero’ una solain vista di Mania ed è il secondo capitolo franuovamente per l’Undisputed WWE Universal Championship ma questa volta con qualche differenza. UnicaCome detto, questo match sarebbe al momento l’unica cosa sicura per l’o più importante dell’anno in casa WWE ma questa volta si andrebbero a riprendere degli aspetti già visti durante la loro ...